Tuttosport: "Inter, batti il Barça e ti regali Herrera"

Salernitana, risentimento muscolare per Di Gennaro

Pescara, Gravillon al 45': "Serve un altro gol per chiuderla"

Pescara in vantaggio, ma il Lecce è vivo: 2-1 al 45'

Le pagelle del Pescara - Del Sole match winner a sorpresa, ok Gravillon

Serie B, la classifica dopo il posticipo: Pescara in testa, Lecce quinto

Zenga: "Porterò il Venezia in Serie A". L'aneddoto rivelato da Segre

Pescara, Pillon: "Dobbiamo migliorarci, non guardiamo la classifica"

Lecce, Liverani: "Secondo rosso inesistente, metro arbitrale non equo"

Serie B 2018/2019, le panchine: Rastelli torna in pista

Serie B, classifica marcatori: Mancuso raggiunge Donnarumma in vetta

Bisoli saluta Padova: "Non c’erano i presupposti per continuare"

Lecce, Lucioni e la fine della squalifica: "Non ne potevo più"

Padova, Zamuner: "Con Bisoli non c'erano condizioni per proseguire"

