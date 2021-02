Tuttosport: "Inter, BC Partners offre 800 milioni ma l'investimento potrebbe toccare il miliardo"

vedi letture

Tuttosport scrive che l'offerta ufficiale è arrivata addirittura in anticipo sulla scadenza inizialmente fissata entro la fine della settimana. BC partners ha presentato a Suning la sua proposta di acquisto dell'Inter, con un rialzo rispetto ai 750 milioni dei quali si è parlato finora. La somma sarebbe vicina a 800 milioni. Sempre meno rispetto a quanto chiede la famiglia Zhang che fissa il valore dell'Inter a quota un miliardo. Secondo il fondo londinese, però, non ci sarebbe molta differenza, dal momento che il nuovo proprietario dell'Inter dovrebbe subito immettere circa 200 milioni per le spese da saldare nel breve periodo. Quindi complessivamente l'acquirente, tra il prezzo per rilevare la maggioranza delle quote e l'iniezione di liquidità immediata, finirebbe per investire un miliardo in poche settimane. Lunedì era filtrata una chiusura netta di Stevan e Jindong Zhang nei confronti di BC Partners, in realtà la proposta sarà valutata con attenzione.