Tuttosport: "Inter, Conte azzera il turnover"

© foto di stefano tedeschi

Settimana importante in casa Inter, con le sfide a Barcellona e Juventus in rapida successione. E l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Inter, Conte azzera il turnover ". Dopo aver alternato 17 titolari nelle ultime sfide, il tecnico nerazzurro Antonio Conte azzera il turnover per le prossime due gare: cambi soltanto in attacco e nel ruolo di esterno destro, per il resto spazio ai titolarissimi, chiamati agli straordinari in questi giorni.