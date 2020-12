Tuttosport: "Inter, Conte chiede un altro sforzo sul mercato al club per firmare il patto scudetto"

L'edizione odierna di Tuttosport scrive di nuove richieste di Antonio Conte al club nerazzurro per il prossimo mercato, titolando: "Conte chiede un altro sforzo sul mercato al club per firmare il patto scudetto". La letterina di Natale Antonio Conte l'ha spedita direttamente a Nanchino, facendo una doverosa premessa "L'Inter per la sua storia deve essere sempre competitiva", con l'intento di far firmare a Suning il patto scudetto. Il timore del tecnico è che Suning voglia mantenere un profilo basso sul mercato anche per via dell'effetto disastroso sul bilancio dell'uscita dall'Europa. Ma in un campionato così equilibrato sarebbe autolesionistico non fare uno sforzo per regalare un trofeo a dieci anni dall'ultimo messo in bacheca, la Coppa Italia conquistata da Leonardo nel 2011.