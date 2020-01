© foto di stefano tedeschi

"Inter, Conte va in formula 3", è il titolo a centro pagina sull'edizione odierna di Tuttosport. Sono tre i rinforzi che il tecnico dell'Inter Antonio Conte vuole subito, uno per reparto: Young in difesa, Eriksen a centrocampo e Giroud in attacco. In Coppa Italia il tecnico rispolvererà anche Andrea Ranocchia, titolare dopo oltre 4 mesi: in attesa si rinforzi Antonio Conte pesca in fondo alla sua rosa, per non spremere troppo chi fino ad ora è stato sempre utilizzato.