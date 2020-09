Tuttosport: "Inter, Darmian in arrivo e spunta Gervinho"

"Inter, Darmian in arrivo e spunta Gervinho". Questo il titolo nel taglio laterale della prima pagina di Tuttosport sul mercato in entrata dei nerazzurri. Sul primo l'Inter ha impostato l'operazione col Parma già diversi mesi fa e adesso con l'accelerata per la cessione di Antonio Candreva alla Sampdoria è pronta a ratificare accordi già presi. Dai colloqui avuti con la squadra emiliana spunta anche l'idea last minute che porta il nome di Gervinho.