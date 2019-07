© foto di stefano tedeschi

Vittoria alla prima uscita stagionale per l'Inter di Antonio Conte, e Tuttosport titola: "Inter, effetto Conte. Buona la prima". I nerazzurri si impongono per 2 a 1 sul Lugano grazie alle reti di Stefano Sensi e Marcelo Brozovic, ma a tenere ancora banco sono le situazioni di Radja Nainggolan e Mauro Icardi. Entrambi esclusi dal test amichevole hanno fatto rientro a Milano: il belga domani partirà con la squadra per la tournèe asiatica, mentre l'argentino è stato escluso. Sempre più distanti le parti.