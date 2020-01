© foto di stefano tedeschi

"Inter, Eriksen + Kucka", titola l'edizione odierna di Tuttosport. Nuovo nome per il centrocampo dell'Inter: non solo Christian Eriksen, già a Milano per le visite mediche e con l'ufficialità che potrebbe arrivare già in giornata, ma anche l'idea Juraj Kucka del Parma. I nerazzurri starebbero pensando allo slovacco come idea last minute per rimpolpare il centrocampo: difficile però convincere il Parma a privarsene.