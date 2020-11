Tuttosport: "Inter, Eriksen torna titolare ma il divorzio pare inevitabile"

Christian Eriksen potrebbe ritrovarsi da possibile esodato a titolare. È la suggestione suggerita da Tuttosport, che a tal proposito scrive: "La formazione che affronterà il Torino sarà infatti condizionata dall'incombere del match con il Real Madrid, quando l'Inter - che ha raccolto appena 2 punti nelle prime 3 gare di Champions - avrà l'obbligo di vincere per tenere aperta la strada che porta agli ottavi". Il danese, non a caso, finora è stato impiegato soprattutto come alternativa prima degli impegni europei. Domenica può essere dunque la sua occasione, ma il suo futuro sembra comunque lontano da Milano. L'ex Tottenham potrebbe essere coinvolto in uno scambio con un centrocampista più difensivo: "Gli intermediari sono in azione per orchestrare uno scambio con chi ha giocatori sacrificabili nel ruolo: si guarda all'Arsenal (Xhaka) e soprattutto al PSG (Paredes) e al Bayern (Tolisso) che voleva già Eriksen in estate proponendo come contropartita Boateng".