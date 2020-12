Tuttosport: "Inter feroce, Bologna ko. Trascinatore Lukaku"

Successo casalingo per l'Inter. I nerazzurri hanno superato 3-1 il Bologna nell'anticipo del sabato sera rimanendo in scia del Milan che questa sera sfiderà la Sampdoria a Marassi. Decisivi per gli uomini di Conte i gol di Lukaku e di Hakimi, doppietta per lui. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Inter feroce, Bologna ko. Trascinatore Lukaku".