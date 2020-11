Tuttosport: "Inter furiosa per il caso Sanchez, scoppia la bufera contro il ct del Cile"

È bufera tra Inter e Cile per Alexis Sanchez. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, sono arrivate notizie poco rassicuranti sull'attaccante: "Secondo diversi media locali - scrive Tuttosport - Sanchez aveva lasciato in anticipo l'allenamento di mercoledì pomeriggio a causa di alcuni problemi muscolari: un affaticamento, da quanto ricostruito dall'Inter dopo aver avuto dei contatti con il giocatore che, è bene ricordarlo, era già rientrato con noie muscolari dalla sosta di ottobre per poi riportare una contrattura all'adduttore destro contro il Borussia Monchengladbach il 21 ottobre". Ma è quello che è successo nel tardo pomeriggio ad aver scatenato il caos, generato in primis dal c.t. Rueda, che ha detto: "Vorrei che rispettassero i nostri medici", in riferimento ovviamente ai nerazzurri. E ancora: "Avrebbero dovuto prendersi cura di lui quando ha giocato 45 minuti e poi 90. Vorrei che se ne fossero occupati come abbiamo fatto noi qui". Prontamente è arrivata la risposta piccata dei nerazzurri, tramite un comunicato in cui si sostiene che il club "ritiene inaccettabili, offensive e non corrispondenti alla realtà le dichiarazioni del commissario tecnico".

Sanchez dunque come Lautaro, schierato nella notte contro il Paraguay nonostante fosse partito con un problema alla gamba sinistra, e come Lukaku, rientrato a mezzo servizio contro l'Atalanta, e comunque convocato dal Belgio.