Tuttosport: "Inter, il fallimento è servito e non si può parlare di sfortuna"

"Il fallimento è servito". Tuttosport introduce così l'analisi sull'eliminazione europea dell'Inter: "Il biscotto - scrive il quotidiano - l'ha inghiottito il Real che ha fatto abbondantemente il suo dovere matando il Borussia". I nerazzurri non sono riusciti "a segnare nemmeno un golletto agli ucraini, che ne avevano presi dieci (!) dai tedeschi in due partite". Non si può parlare di sfortuna, secondo il quotidiano, se una squadra riesce nell'impresa di uscire per la terza volta consecutiva così dall'Europa che conta". Ieri sono mancate personalità e qualità: "In tal senso va fatta un'analisi approfondita sull'ostracismo a Christian Eriksen, uno di quei giocatori che in Europa sanno esaltarsi proprio perché dotati di qualità superiore", si legge.