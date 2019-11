© foto di stefano tedeschi

Che Antonio Conte non sia contento della profondità della rosa che ha a disposizione è cosa nota, così iniziano a circolare i primi nomi che il tecnico avrebbe chiesto alla sua dirigenza per il prossimo mercato di gennaio e l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Inter, la lista di Conte". Tre nomi per il reparto offensivo, dove complice la lunga assenza di Sanchez la coperta è corta: Olivier Giroud, Christian Kouamé e Andrea Petagna. Difficile che possano arrivare tutti e tre, ma un colpo nel reparto offensivo potrebbe uscire da questa lista di nomi.