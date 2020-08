Tuttosport: "Inter, lo scambio: Skriniar per Paredes"

vedi letture

"Inter, lo scambio: Skriniar per Paredes", si legge sull'edizione odierna di Tuttosport. Il Paris Saint Germain è tornato alla carica per Milan Skriniar, difensore in uscita dall'Inter, relegato spesso in panchina da mister Conte nelle ultime uscite della passata stagione. Il valore del cartellino è di circa 50 milioni di euro, ma nella trattativa, per abbassare l'uscita cash, potrebbe rientrare il cartellino di Leandro Paredes, centrocampista argentino ex Roma.