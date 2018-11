Tuttosport: "Inter: Martinez per la svolta"

Dopo il ko di Bergamo contro l'Atalanta l'Inter avrà i 15 giorni della sosta per le Nazionali per ricaricarsi e ripartire. "Inter: Martinez per la svolta" è il titolo che riserva ai nerazzurri Tuttosport quest'oggi concentrando le attenzioni sull'attaccante argentino arrivato dal Racing la scorsa estate e che adesso potrebbe dare il cambio di marcia alla squadra."