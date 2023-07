Tuttosport: "Inter, per l’Italia c’è il nodo fideiussioni: Frattesi solo con la 'formula Barella'"

"Inter, per l’Italia c’è il nodo fideiussioni: Frattesi solo con la 'formula Barella'" scrive Tuttosport oggi in edicola. L'Inter, non avendo crediti per operare sul mercato interno, non può spendere in Italia. Si potrebbe aggirare il problema coprendo la spesa depositando una fideiussione bancaria a garanzia ma l'Inter non adotta questa pratica (sin dai tempi di Thohir) "in quanto ritenuta sconveniente dalla proprietà", scrive il quotidiano.

I nerazzurri possono invece muoversi senza legami sul mercato estero. Per questo ci sarebbero problemi per l'arrivo di Davide Frattesi dal Sassuolo che può arrivare solo con un affare 'alla Barella'. Il cartellino del centrocampista venne valutato 48 milioni complessivi, 12 per il prestito (coperto cedendo Pinamonti al Genoa), 25 per l’obbligo di riscatto più 11 milioni legati a bonus vari.