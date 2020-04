Tuttosport: "Inter suggestione Kean: Raiola tenta il colpo"

"Inter suggestione Kean: Raiola tenta il colpo". Questo il titolo a pagina 22 che Tuttosport dedica all'ultima idea di mercato dell'Inter: "L'attaccante non si è trovato bene all'Everton. Sogna il ritorno in Italia, nella squadra per cui fa il tifo. Per i nerazzurri sarebbe il giovane giusto da poter far crescere all'ombra di Lukaku".