© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 11, uno spazio all'Inter con questo titolo: "Vidal: otto milioni tra Inter e Barça". Si tratta ad oltranza per il cileno. Marotta offre 12 milioni a fronte dei 20 richiesti. Nandez l'alternativa. Offerto Weigl. Con l'Atalanta si parla di Kulusevski e Politano (che piace pure alla Fiorentina).