Tuttosport: "Inter, Vidal subito in campo per dimenticare la notte più fonda"

Tuttosport si concentra sul Arturo Vidal: "Inter, Vidal subito in campo per dimenticare la notte più fonda". Antonio Conte si affida all'orgoglio ferito del cileno che, dopo rosso, multa e scuse ai compagni deve dare prova di essere l'anima di questa squadra che si gioca molto tra oggi e martedì a Moenchengladbach. Fortissimamente voluto dal tecnico per cambiare il chip dell'Inter proprio nelle grandi notti di coppa, Vidal è trovato nel tritacarne dei social insieme a Conte, che nonostante le pubbliche rassicurazioni del club non ha più tanti bonus da giocarsi.