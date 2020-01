Tuttosport, Inter: "Young ok, Giroud quasi. Vecino chiave per Eriksen"

© foto di Alessio Del Lungo

"Preso Young, Giroud il prossimo. Vecino è la chiave per Eriksen". Questo il titolo che viene utilizzato questa mattina in edicola da Tuttosport sull'Inter a pagina 9. Il manager del danese a cena con Marotta per perfezionare l'accordo con l'Inter. Giroud attende solo il via libera per fare le visite mediche: per Conte ha rinunciato ad un milione.