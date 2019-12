Tuttosport, intervista a Paratici: "Ronaldo? Ora parlo io"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre oggi in prima pagina con un'intervista a Fabio Paratici, titolata: "Ronaldo? Ora parlo io". "Cristiano resterà alla Juve, su questo non ci sono dubbi. Ha passato un momento difficile per un problema al ginocchio, però sta tornando al top. La sua presenza ha migliorato tutti nel club", le parole del Chief Football Officer della Juventus.

Allarme Belotti - Taglio alto dedicato al Torino ed al Gallo Belotti, che salterà anche il prossimo match di campionato contro la Fiorentina. L'attaccante granata rischia di stare fuori fino ad inizio 2020: i nuovi esami hanno evidenziato la rottura di alcune fibre muscolari, infortunio che potrebbe tenerlo fuori per l'ultimo mese di quest'anno. E per gennaio, nel frattempo, si rifà vivo l'Atletico Madrid.

Ibra parla già da milanista - Taglio laterale dedicato a Zlatan Ibrahimovic ed al Milan. L'attaccante svedese, in un'intervista rilasciata in Svezia, ha rivelato: "Vado in Italia in un club che deve vincere di nuovo". Poco spazio a dubbi dunque dopo le parole di Ibrahimovic: a breve potrebbe tornare ad essere l'attaccante del Milan e tentare di risollevare le sorti di un attacco che continua ad avere le polveri bagnate.