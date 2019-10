Taglio alto dell'edizione odierna di Tuttosport per l'Atalanta: "Irriducibile Dea". I bergamaschi rimontano due volte il Napoli al San Paolo e blindano il terzo posto. A fine gara scoppia la polemica, Ancelotti e De Laurentiis furiosi per il contatto in area bergamasca poco prima della rete del pareggio. Finisce due a due, Atalanta in festa e Napoli che reclama.