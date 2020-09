Tuttosport: "Italia a metà. Grazie, Sensi!"

"Italia a metà. Grazie, Sensi!", titola in taglio alto l'edizione odierna di Tuttosport, in relazione al ritorno in campo della Nazionale guidata da Roberto Mancini, che dopo otto mesi riparte ed interrompe la striscia positiva di 11 vittorie consecutive, impattando per 1 a 1 contro la Bosnia nel primo match di Nations League. Finisce in parità, con la rete di Dzeko che sblocca la gara, riportata in parità da Stefano Sensi. Lunedì ad Amsterdam gli Azzurri affronteranno l'Olanda.