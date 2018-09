Tuttosport: "Italia incubo infinito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Italia incubo infinito" è il titolo di spalla di Tuttosport oggi in edicola: "Brutto ko in Portogallo: 1-0. Gli azzurri non vincono un match ufficiale dal 9 ottobre 2017". L'editoriale di Xavier Jacobelli: "Senza gioco, senza gol, senza difesa".