Tuttosport: "Joao Pedro, sì al Toro: l'ostacolo è Cairo"

"Joao Pedro, sì al Toro: l'ostacolo è Cairo". Questo il titolo nel taglio latetale della prma pagina di Tuttosport sull'attaccane dei sardi che interessa ai granata. Prima di presentare un'offerta al club rossoblù, il patron del Torino vuole incassare dalle cessioni. Il ds Vagnati rimane così bloccato. Nella giornata di ieri i dirigenti del Torino hanno incontrato l'entourage di Joao Pedro per provare ad accelerare ed acquistare quello che viene ritenuto come il giocatore perfetto per affiancare Belotti. La richiesta del Cagliari è di almeno 17-18 milioni a titolo definitivo, al massimo in prestito con obbligo di riscatto.