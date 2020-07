Tuttosport: "Jorginho-Chelsea in rotta: la Juve aumenta il pressing"

"Jorginho-Chelsea in rotta: la Juve aumenta il pressing". Questo il titolo a pagina 9 sull'edizione odierna di Tuttosport in riferimento al mercato bianconero: "Paratici insiste per il pupillo di Sarri, messo ai margini da Lampard dopo il lockdown: quattro panchine consecutive. Preso Arthur, i bianconeri non si fermano: continua l'opera di sarrizzazione della mediana".