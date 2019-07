Tuttosport: "Juric garantisce ferocia: Verona aggressivo"

Nelle pagine interne dell'edizione di oggi di Tuttosport, vengono riportate le prime parole di Ivan Juric da allenatore dell'Hellas Verona. Il tecnico croato ha mostrato di avere le idee chiare sin da subito: "Aglietti ha fatto un lavoro straordinario, è stato molto bravo. In questa piazza c'è tantissima passione. Mercato? Abbiamo le idee chiare. Rrahmani è un difensore duttile, in attacco cerchiamo una punta. Bessa deve rimanere, ci servono giocatori che conoscono la A come lui e Pazzini. Giocheremo con la difesa a tre, con aggressività e intensità, poi dipende dalle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Resta un fatto: sarà un Verona da Serie A".