"Juve, a Napoli esce l'8". E' il titolo d'apertura di Tuttosport oggi in edicola. Pjanic, poi espulso, ed Emre Can, firmano il 2-1 che porta i bianconeri a un passo dall'ottavo Scudetto di fila. Polemiche per il rosso a Maret, Koulibaly graziato, Insigne fallisce un rigore.