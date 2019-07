Tuttosport: "Juve, Cuadrado ci sono tre strade per lui"

© foto di Mattia Verdorale

"Juve, Cuadrado c'è tre strade per lui". Questo il titolo a pagina 7 di Tuttosport dedicato ai bianconeri e al colombiano che ieri ha svolto le visite mediche di routine di ritorno dalle vacanze: "A un anno dalla scadenza, potrebbe essere ceduto, ma Sarri lo valuterà. Può essere l'erede di Cancelo da terzino oppure agire da ala nel tridente. Con la lista corta, soprattutto in Europa, un jolly come lui è prezioso. Magari anche da mezzala".