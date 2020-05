Tuttosport: "Juve, dal Chelsea anche Emerson"

"Juve, dal Chelsea anche Emerson", titola l'edizione odierna di Tuttosport in taglio laterale riservato al mercato della Juventus, con i bianconeri che potrebbero fare spesa grossa in casa Chelsea, ex squadra del tecnico Maurizio Sarri: gli obiettivi sarebbero i due nazionali azzurri Jorginho ed Emerson Palmieri. Due acquisti mirati per andare a rinforzare la rosa bianconera: c'è però da valutare la volontà del Chelsea di privarsi delle due pedine.