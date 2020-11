Tuttosport: "Juve, l'infermeria si svuota. Bonucci e Ramsey pronti al rientro"

vedi letture

"Juve, l'infermeria si svuota. Bonucci e Ramsey pronti al rientro" scrive Tuttosport. Sabato è tempo di campionato, sfida contro il Benevento alle 18. I bianconeri dovranno vedersela contro la difesa più battuta della Serie A. Dovrebbe esserci spazio per Leonardo Bonucci e Aaron Ramsey (quest'ultimo ha giocato negli ultimi minuti contro il Ferencvaros). Oggi è previsto un primo provino per Bonucci: la fatica per il sovraccarico di impegni sta passando e forse già sabato potrebbe tornare in campo dall'inizio.