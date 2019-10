Tuttosport: "Juve: missione inglese"

© foto di Mattia Verdorale

"Juve: missione inglese". Titola così l'edizione odierna di Tuttosport questa mattina in edicola a pagina 2-3. Il riferimento è palesemente al possibile mercato di gennaio o futuro dei bianconeri: "Domenica pomeriggio emissari bianconeri hanno seguito Liverpool-Tottenham. Osservato speciale Eriksen in scadenza, ma occhio anche a Son. Piace sia lui che Salah. Sulla mezzala c'è da tempo anche il Real Madrid. Son sarebbe un colpo anche a livello di marketing in Asia".