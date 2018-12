Tuttosport: "Juve occhio ai saldi". Tutte le occasioni di gennaio

"Juve occhio ai saldi" è il titolo scelto da Tuttosport per aprire la sua prima pagina odierna. Al centro dell'attenzione il prossimo mercato della Vecchia Signora. "Dai contratti in scadenza (Rabiot e Ramsey) - si legge -, ai rapporti deteriorati con i club (Pogba e Isco) e alle quotazioni clamorosamente in discesa (Milinkovic), il mercato di gennaio propone una serie di situazioni allettanti che il club bianconero sta valutando con grande attenzione".