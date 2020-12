Tuttosport: "Juve, partenza shock. La Viola ne fa 3. Disastroso La Penna: due rigori negati"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport boccia la direzione di La Penna in Juventus-Fiorentina, partita fortemente condizionata dalle decisioni del fischietto romano. "Poi, certo, la squadra dovrà spiegare a Pirlo dov'era nei primi venti minuti di partita (non certo allo Stadium)", puntualizza il quotidiano, che prosegue: "Poi, certo, vanno dati grossi meriti allo spirito, alla tecnica e alla determinazione della Fiorentina di Prandelli (alla prima vittoria da quando è tornato in panchina), arrivata a Torino con idee chiare e la forza per metterle in pratica, forse per la prima volta nella sua stagione".

Secondo il quotidiano va sottolineata la prestazione fuori fuoco di Bonucci, protagonista di una serie di "svarioni allucinanti per uno della sua esperienza". "Ma se l'arbitro espellesse Borja Valero al 5' st - si legge - e concedesse il sacrosanto rigore a Ronaldo al 13', la storia della partita sarebbe probabilmente un'altra e un altro il risultato". Il progetto di Pirlo è ambizioso: la Juve sta gettando le basi per il futuro, consapevole di rischiare non poco nel presente. La serataccia di La Penna è un incidente, e l'effetto emotivo del -3 della sfida col Napoli non deve condizionare, ma per Tuttosport "rimane il dubbio che senza inanellare una serie lunga di successi, la rimonta per il decimo nasca fiacca".