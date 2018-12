Tuttosport: "Juve prima con i buchi"

"Juve prima con i buchi" è il titolo di Tuttosport dopo il ko dei bianconeri in casa dello Young Boys. "A Berna - si legge - non basta Dybala (un gol e una rete annullata): due distrazioni difensive regalano la vittoria allo Young Boys. Ma è una sconfitta che non fa male: i bianconeri chiudono in testa al girone".