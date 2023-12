Tuttosport: "Juve, questo Arthur porta 20 milioni. E la Fiorentina riflette sul riscatto"

"Juve, questo Arthur porta 20 milioni. E la Fiorentina riflette sul riscatto" scrive Tuttosport. Arthur si sta rivalutando alla Fiorentina. Grazie a Italiano, il centrocampista brasiliano in prestito dalla Juventus sembra essere rinato e il cartellino si è inevitabilmente rivalutato. "Se a inizio settembre quei 20 milioni parevano infatti poco più che una postilla contrattuale ecco che a forza di prove convincenti quella cifra potrebbe davvero ingolosire il patron Commisso", scrive il quotidiano che non esclude nemmeno un riscatto già a gennaio, con sconto, per i viola.