Tuttosport: "Juve, riecco Ramsey. Il gallese torna titolare in Champions"

Torna la Champions League e torna Aaron Ramsey per la Juventus. Il centrocampista gallese sarà a disposizione di mister Andrea Pirlo per la trasferta di Kiev e così l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Juve, riecco Ramsey. Il gallese torna titolare in Champions". Non ci sarà Cristiano Ronaldo, ancora in quarantena causa Covid, ma ci sarà Ramsey, ristabilitosi. Un rientro importante, soprattutto in ottica di esperienza e spessore internazionale: nonostante Manolo Portanova non abbia sfigurato, a Crotone l'assenza del gallese si è fatta sentire.