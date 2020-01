"Juve, terzini obbligati". Questo il titolo a pagina 4 che Tuttosport dedica all'emergenza bianconera per quanto riguarda i terzini in vista di Napoli-Juve: "Per Danilo lesione muscolare di scarsa entità, ma deve saltare Napoli, dove Sarri avrà solo Cuadrado e Alex Sandro. Al San Paolo torna Dybala in coppia con Ronaldo. Sfida a tre tra Higuain, Ramsey e Douglas per completare l'attacco".