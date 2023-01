Tuttosport: "Juve, un osservatore al Sub20. Fresneda freme ma occhio al Tottenham"

"Juve, un osservatore al Sub20. Fresneda freme ma occhio al Tottenham" scrive Tuttosport. È scattato il torneo Sudamericano Under20 e anche la Juve ha inviato un proprio 007 per seguire i giovani talenti, la politica dei giovani verrà sempre di più portata avanti dalla Juventus, specialmente dopo la rivoluzione societaria. E in quest'ottica va visto l'interesse per Fresneda, terzino del Valladolid, classe 2004. Un’operazione da effettuare subito ed è questo l’aspetto che frena la Juventus. Ma attenzione anche alla concorrenza, con il Tottenham che potrebbe ostacolare i bianconeri in caso di mancato accordo con lo Sporting per Pedro Porro.