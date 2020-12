Tuttosport: "Juventus, Dybala e un rinnovo che non è un problema: tutto a suo tempo"

"Juventus, Dybala e un rinnovo che non è un problema: tutto a suo tempo" scrive Tuttosport occupandosi della questione relativa al futuro di Paulo Dybala. La Juve non trascura e non sottovaluta il tira e molla di cifre e indiscrezioni degli ultimi mesi e non sarebbe un problema adeguare l'offerta al nuovo status del ragazzo e al rispettivo rendimento ma ora è arrivato il momento della svolta. Paulo deve ritrovare continuità fisica e mentale, ogni distrazione è deleteria. Senza l'accordo con la Juve quale potrebbe essere il futuro della Joya? Offerte che possano allettare il club o il giocatore non ne sono arrivate nell'ultima finestra di mercato.