Tuttosport: "Juventus fragile ma il club appoggia Pirlo con coerente fermezza"

"Juventus fragile ma il club appoggia Pirlo con coerente fermezza" scrive Tuttosport in edicola quest'oggi analizzando il momento della Juve, reduce dal ko in Champions con il Barcellona. L'impressione di una netta superiorità del Barça resta negli occhi, anche per come i giocatori bianconeri si sono sciolti una volta esaurita la spinta agonistica: la Juve è apparsa fragile con i catalani e nelle ultime uscite. La differenza caratteriale e il divario, profondo, a livello d'esperienza internazionale hanno pesato come un macigno ieri sera: le assenze di CR7 e Chiellini hanno influito parecchio. Il progetto di Pirlo è già in crisi? Non per la società che lo ha appoggiato con coerente fermezza.