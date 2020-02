© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 3 uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Tra Pogba e Emerson avanza anche Aouar". Paratici - si legge - è già attivo su più fronti in vista dell'estate: il centrocampista del Lione è un osservato speciale. La sfida di Champions League sarà un bel test per vedere se è pronto per i bianconeri.