Tuttosport: "Juventus vincente ma spenta: solo Di Maria è da Europa"

"Juventus vincente ma spenta: solo Di Maria è da Europa" scrive Tuttosport che esalta la prestazione del Fideo, entrato in campo nella ripresa e autore del gol del definitivo 0-2 che ha chiuso la gara contro lo Spezia. La squadra di Allegri vince però non convince in vista di Nantes. "E’ proprio un problema di intensità, per cui si corre poco e lentamente, si passa la palla al compagno dopo aver pensato troppo e mica per inventare un colpo da maestro", scrive il quotidiano. Di Maria nella ripresa ha acceso la luce.