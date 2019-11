© foto di stefano tedeschi

Taglio laterale dedicato al match della Nazionale Under 21 andato in scena ieri sera a Catania e terminato con la vittoria azzurra per 6 a 0 sull'Armenia, con l'edizione odierna di Tuttosport che titola: "Kean scatenato, l'Under 21 vola". Il match, che doveva essere in programma alle 18.30, si è invece disputato alle 21.00 a causa del maltempo che ha colpito la città siciliana, ma ciò non ha fermato gli Azzurrini, che hanno rifilato tre reti per tempo agli armeni. Doppietta di Moise Kean e reti d Pinamonti, Zanellato, Scamacca e Del Prato. Ora in classifica l'Italia segue l'Irlanda a tre punti di distanza, ma con due partite in meno disputate.