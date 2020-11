Tuttosport: "Kulusevski vede la Lazio. Dybala al posto dello scatenato Morata"

Tuttosport si sofferma sulla gara di campionato tra Lazio e Juventus in programma domenica: "Kulusevski vede la Lazio. Dybala al posto dello scatenato Morata". Dopo il solo quarto d'ora finale contro lo Spezia e la panchina in Champions, difficile immaginare che mister Pirlo farà ancora a meno della freschezza di Dejan Kulusevski a Roma. Giocherà anche Cristiano Ronaldo dopo la doppietta di Cesena e accanto a lui potrebbe esserci Paulo Dybala, la cui stagione è iniziata in salita a causa dell'infortunio che al rientro non l'ha lasciato al top della condizione. Altrettanto difficile però per l'allenatore è tenere fuori Alvaro Morata, scatenato come non mai in area di rigore.