Tuttosport, l'agente Minguella: "Messi all'Inter, il fisco aiuta"

Messi all'Inter. Se ne parla e se ne parlerà fino a che il fuoriclasse argentino non deciderà la sua prossima squadra. Ma intanto in corsa sembra esserci anche l'Inter e a rafforzare questa tesi arrivano le parole dell'agente Minguella, in taglio laterale sulla prima pagina di Tuttosport: "Messi all'Inter, il fisco aiuta". Rimane forte il City su Leo. Per Conte sono pronti tre regali: Tonali, Emerson e il rinvio della prima giornata".