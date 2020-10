Tuttosport: "L'autogol di Cristiano Ronaldo e i veri problemi del Paese"

Cristiano Ronaldo è umano e ieri ne abbiamo avute le prove. "L'autogol di Cristiano Ronaldo e i veri problemi del Paese" scrive Tuttosport. Il quotidiano critica l'errore social in cui è caduto Cristiano Ronaldo ("I tamponi sono delle ca**ate", commento poi cancellato). Tante critiche con il giocatore portoghese, che è stato per un attimo umano e ha sfogato la sua rabbia per la sua assenza contro il Barcellona di Messi, è stato travolto dagli insulti. Poi il mea culpa. "Il resto sono chiacchiere social, anche un po' stucchevoli perché il problema del Paese, non è e non dovrebbe essere, che il campione ha detto una fesseria".