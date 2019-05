Nelle pagine interne di Tuttosport viene dato spazio naturalmente all'anticipo di ieri sera fra Udinese e Inter terminato 0-0. "Il punticino di sicurezza", il titolo a pagina 18 mentre l'approfondimento sui nerazzurri è: "L'Inter non sfonda ma si accontenta".

Scontro Champions all'Olimpico - "L'Europa chiama, la Dea risponde". Antipasto di Coppa Italia oggi all'Olimpico dove la Lazio attende l'Atalanta in una partita importantissima per entrambi le compagini. La squadra di Gasperini è quarta e cerca conferme per staccare un biglietto per l'Europa che conta.

Piatek cerca i gol - Domani sera invece toccherà al Milan contro il Bologna cercare di riprendere la marcia europea. Questo il titolo a pagina 25 dedicato al bomber polacco Piatek: "Piatek, pistolero scarico".