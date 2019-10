Tuttosport: "L'Inter trionfa e si rimette in corsa"

© foto di Mattia Verdorale

"L'Inter trionfa e si rimette in corsa". Questo il titolo che occupa la seconda e terza pagina del quotidiano Tuttosport in riferimento ai nerazzurri che ieri sera hanno trovato la loro prima vittoria in Champions League: "la squadra di Conte passa in vantaggio nel primo tempo con Martinez, che però nella ripresa fallisce un rigore. Ci pensa Candreva nel finale a mettere al sicuro la preziosissima vittoria".