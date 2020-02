Tuttosport: "L'Inter vuole tutto: Napoli avvisato"

vedi letture

"L'Inter vuole tutto: Napoli avvisato". Questo il titolo che occupa le pagine 12 e 13 in edicola stamani su Tuttosport in riferimento all'Inter e al Napoli che stasera si sfidano nella semifinale di andata di Coppa Italia: "Conte ritrova la coppia gol Lautaro-Lukaku. L'argentino torna protagonista dopo le due giornate di squalifica in campionato: e già pensa alla Lazio".